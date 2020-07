LA SECONDA ondata dell’epidemia Covid-19 ci sarà oppure no? E il vaccino contro il Sars-Cov-2 quando arriverà? Spesso ci poniamo queste domande e per ora dobbiamo sopportare il peso dell’incertezza. Ma un dato invece è certo: l’influenza ci sarà, come tutti gli anni, e potrà comportare conseguenze anche gravi soprattutto nella popolazione anziana. Per questo, soprattutto nella prossima stagione, la vaccinazione antinfluenzale sarà fortemente raccomandata – e in alcuni casi resa obbligatoria – per gli operatori sanitari, per gli over 65 e per tutte le persone a rischio. Ed oggi per gli anziani ci sono opzioni alternative, che a parità di sicurezza risultano più efficace dei vaccini standard. Ecco perché è importante vaccinarsi e quali vaccini abbiamo a disposizione.

Raccomandata e gratuita

Il Ministero della Salute ha da poco pubblicato una circolare sulla prevenzione e il controllo dell’influenza nell’autunno e inverno 2020-21, una stagione senz’altro insolita per la possibile compresenza di casi di Covid-19. La vaccinazione è raccomandata e quest’anno gratuita per tutte le persone con più di 60 anni (fino alla stagione precedente era gratuita solo oltre i 65) e per gli operatori sanitari. La raccomandazione interessa poi gli individui di qualsiasi età che siano a rischio a causa di altre patologie, come malattie croniche respiratorie, tumori, malattie infiammatorie intestinali, dell’apparato cardio-circolatorio, del fegato, dei reni, diabete, malattie associate a immunodepressione e altro (l’elenco completo nella circolare del Ministero). L’indicazione e la gratuità riguarda anche alcune categorie di lavoratori come quelli contatto con gli animali quali veterinari e allevatori.

L’obbligo

Il ministero precisa che per il personale medico e per gli anziani in strutture di lungodegenza c’è una forte raccomandazione alla vaccinazione antinfluenzale che potrebbe essere resa obbligatoria per legge. E qualche regione si sta muovendo in questa direzione: ad esempio nel Lazio è già firmata un’ordinanza che la rende obbligatoria per gli operatori sanitari e per gli over 65. Se non vaccinati, gli operatori sanitari non potranno svolgere temporaneamente il loro lavoro mentre gli anziani non potranno accedere a centri e luoghi di aggregazione che non consentano il distanziamento fisico.

Perché serve

“Si tratta di una misura per la tutela del singolo e della collettività – spiega Giancarlo Icardi, ordinario di Igiene all’università di Genova – che potrà risultare opportuna soprattutto in presenza dell’emergenza coronavirus. La misura, infatti, può essere utile per far crescere la percentuale di persone vaccinate, considerando che dai dati della media nazionale fra gli over 65 solo il 50% delle persone ricevono la vaccinazione a fronte di una soglia minima indicata dalle autorità del 75%”. Per riuscire ad ottenere migliori coperture vaccinali, poi, il documento del Ministero raccomanda di anticipare la campagna di vaccinazione a partire dall’inizio di ottobre. “L’obiettivo – specifica Icardi – è raggiungere la maggiore quantità possibile di soggetti candidati”. Ma perché è ancora più importante in presenza della pandemia di Covid-19? “Anche se la vaccinazione non esclude del tutto la possibilità per il singolo di contrarre l’influenza – le percentuali si aggirano intorno al 60% per i vaccini standard – commenta lo specialista – è comunque in grado di ridurre in maniera importante il numero di malati e dunque la pressione sui sistemi sanitari, consentendo alle persone che hanno complicanze dell’influenza o infezione Covid-19 di essere curate ancora meglio”.

I vaccini quadrivalenti

Da un po’ di tempo abbiamo a disposizione vaccini antinfluenzali quadrivalenti, che contrastano infezioni dovute a 4 diversi virus influenzali, due virus di tipo A (H1 e H3) e due di tipo B (victoria e yamagata). “Fino a qualche decennio fa, invece, si utilizzavano solo i trivalenti – racconta Icardi – contenenti i due virus A più uno dei due virus B scelto sulla base del virus che si ipotizzava circolare di più in una data stagione e area geografica”. Ma a volte e inevitabilmente questa valutazione era errata e ci si era vaccinati contro il virus B sbagliato. “Per questo – specifica l’esperto – a partire da circa 20 anni fa si è pensato di utilizzare anche vaccini quadrivalenti, per aumentare la copertura contro un maggior numero di patogeni”.

I vaccini per gli over 65

In anni recenti per le persone con più di 65 anni sono state sviluppate anche altre valide opzioni, come il vaccino trivalente adiuvato, che contiene un adiuvante il quale a sua volta aiuta il sistema immunitario a rispondere più efficacemente. “Oggi, inoltre, per questa fascia d’età c’è un’alternativa in più – sottolinea Icardi – si tratta del vaccino quadrivalente ad elevato dosaggio, più efficace di quello standard, a dosaggio normale”. Il vaccino, approvato dall’ente regolatorio europeo e autorizzato nel maggio 2020 anche in Italia, verrà distribuito per la prima volta nell’autunno 2020. “La novità riguarda la maggiore efficacia, a parità di sicurezza – commenta l’esperto, che ha preso parte alla sperimentazione in Italia – se con quello tradizionale, infatti, circa il 60% delle persone vaccinate non contrae l’influenza, con questo nuovo la percentuale sale al 70%”. Il vaccino funziona bene nella popolazione anziana e di fatto è potenziato. “Ci sono 60 microgrammi di antigene (la proteina che stimola la risposta del sistema immunitario) per ciascuno dei 4 ceppi virali, a fronte dei soli 15 microgrammi dei vaccini standard – rimarca l’esperto – cosa necessaria perché dopo i 65 anni anche il sistema immunitario è soggetto a un processo di invecchiamento, detto immunosenescenza, per cui la risposta immunitaria e la produzione di anticorpi risulta meno efficiente. Un’alternativa altrettanto valida per gli over 65 e già in uso da tempo rimane il trivalente adiuvato, in cui l’adiuvante assume il ruolo di aumentare la risposta immunitaria”.

Anziani, come scegliere fra i due vaccini

Insomma, la scelta ottimale del vaccino per gli anziani è fra queste due opzioni, secondo l’esperto, fermo restando che rimangono comunque validi anche i quadrivalenti e il trivalente standard non adiuvato. “La decisione, svolta dagli specialisti, oltre che dipendere dalla disponibilità e dai rifornimenti locali dei vaccini, sarà calibrata sulle esigenze dell’individuo – sottolinea Icardi – ad esempio negli anziani con più di 75 anni e considerati fragili la raccomandazione è quella di utilizzare trivalente adiuvato, dato che il quarto virus, assente nel trivalente, solitamente non attacca in maniera rilevante la persona di età avanzata”. Mentre il vaccino quadrivalente ad elevato dosaggio potrebbe essere la scelta migliore per persone di età meno avanzata, ma sempre nella fascia over 65.

Il vaccino per le altre fasce d’età

Se per gli anziani l’indicazione va verso il quadrivalente ad elevato dosaggio o il trivalente adiuvato, per bambini, giovani adulti e adulti con patologie e per gli operatori sanitari la raccomandazione riguarda il quadrivalente tradizionale o in certi casi il trivalente adiuvato (non adiuvato se l’età è inferiore ai 18 anni). “In questi casi i vaccini tradizionali forniscono una buona protezione e possono essere molto utili a prevenire complicanze”, conclude Icardi, “ricordando che ogni anno dall’8 al 12% della popolazione italiana viene colpita dall’influenza: facendo una media su più anni circa il 10%, cioè circa 6 milioni di persone, hanno una sindrome influenzale”.