“In autunno dobbiamo fare una grande campagna vaccinale contro l’influenza. E non sarebbe male associare alla vaccinazione anche un test per il coronavirus e uno contro l’Hcv, in quest’ultimo caso per far emergere il sommerso che è ancora un problema non risolto”. Lo ha detto Massimo Galli, past president della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), e direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo alla tavola rotonda – in streaming – organizzata da Aristea, con il contributo non condizionato di Gilead Sciences, dal titolo “Hbv e Hcv. Quale ruolo potrà ricoprire l’Italia? Tra cronaca, attualità e aggiornamento, ipotesi e aspettative concrete di politica sanitaria e ricerca medico scientifica”.

Fonte