Potrebbe arrivare entro pochi giorni dopo Natale il via libera in Gb per il vaccino sviluppato dall’università di Oxford, in collaborazione con l’italiana Irbm, e prodotto da AstraZeneca. E’ questa la deadline che rimbalza sulla stampa d’oltremanica. Secondo fonti governative riportate dall”Independent’, l’autorizzazione dell’agenzia del farmaco britannica Mhra è attesa il 28 o il 29 dicembre, dopo che saranno stati forniti i dati finali all’autorità regolatoria. Il Regno Unito si è assicurato 100 milioni di dosi, 4 mln dei quali sono immediatamente disponibili, questo consentirebbe un’importante espansione della campagna vaccinale del servizio sanitario nazionale inglese in tutto il Paese.

