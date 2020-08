La notizia del primo test sull’uomo all’Inmi Spallanzani di Roma per il vaccino italiano anti-Covid ha scatenato sui social il fronte ‘no-vax’. La pagina Facebook di ‘Salute Lazio’ (l’assessorato alla Sanità della Regione), dove è stata postata la notizia dello Spallanzani, è stata presa d’assalto da centinaia di commenti tra chi è scettico, chi entusiasta, chi apertamente contrario e tanti che ringraziano per il lavoro fatto i ricercatori dell’Istituto capitolino. “Il virus è ormai mutato e il vaccino non credo proprio che farà effetto”, scrive Giuseppe. Sempre sul fronte anti-vaccino anche l’utente Vale: “Fatelo prima a tutti i parlamentari, poi se tra cinque anni non avranno riportato nessuna conseguenza ne riparliamo”. “Ma certo facciamo il vaccino, del quale abbiamo ancora meno certezze rispetto al Covid….”, fa eco Simona.

