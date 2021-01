Arrivano i tanto attesi finanziamenti pubblici per l’azienda italiana ReiThera, che sta mettendo a punto un vaccino contro il Covid prodotto interamente nel nostro paese. Gli investimenti previsti ammontano a 81 milioni. Il Cda di Invitalia oggi ha approvato il contratto di sviluppo presentato dalla biotech di Castel Romano, 20 chilometri a sud di Roma. Il vaccino inizierà a febbraio la fase due delle sperimentazioni, dopo aver presentato il 5 gennaio dei buoni dati per la fase uno. Le prime fiale potrebbero essere disponibili in estate.

“Speriamo di poter somministrare al più presto il primo vaccino italiano anti-Covid” ha detto Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid e amministratore delegato di Invitalia, che entrerà nel capitale di ReiThera con il 30%. “Gran parte dell’investimento, cioè 69,3 milioni – fa sapere ReiThera in una nota – sarà destinato alle attività di ricerca e sviluppo per la validazione e la produzione del vaccino anti-covid”. L’azienda stima di produrre 10 milioni di dosi al mese. Il prodotto, secondo i dati preliminari della fase uno, non avrebbe bisogno del richiamo.