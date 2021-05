La Puglia si attiene al piano vaccinale nazionale. E quindi, almeno per ora, non è in programma la somministrazione per i maturandi. La Regione non seguirà quindi il Lazio e la Sicilia, che hanno deciso di avviare vaccinazioni per gli studenti di quinto anno che a breve affronteranno l’esame di maturità.

La linea della regione è chiara: seguire scrupolosamente le indicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e del commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. La decisione per un’eventuale vaccinazione dedicata ai maturandi dovrebbe essere presa dal Governo – quindi a livello nazionale – con un’apposita modifica del piano vaccinale. Fin quando non avverrà, dunque, la Puglia non apporterà variazioni autonome. “Se il Governo dovesse decidere in tal senso – specificano dalla Regione – la Puglia potrebbe dare attuazione a questa decisione senza particolari problemi organizzativi”.

Tra l’altro, Figliuolo ha appena ribadito alle Regioni la necessità di seguire una linea comune, dando priorità agli over 60 e ai fragili. Probabilmente proprio una risposta alle iniziative di Lazio e Sicilia: quest’ultima consentirà la vaccinazione per gli studenti maturandi dal 26 maggio. A disporlo, con un’ordinanza, è stato il presidente della Regione Nello Musumeci. “Visto l’approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado, gli alunni, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati”, spiegano in una nota. Per i maggiorenni si farà ricorso allo Janssen o, in mancanza, ad AstraZeneca. I minorenni, invece, riceveranno il Pfizer. Nel Lazio, le prenotazioni partiranno dal 27 maggio e le vaccinazioni (Pfizer) sono in programma dal 1° al 3 giugno.

Con una lettera indirizzata anche ai vertici regionali pugliesi, i rappresentanti di sessanta scuole di Bari e Lecce avevano richiesto proprio che i maturandi, anche in Puglia, accedessero alla campagna vaccinale. Una richiesta presentata pochi giorni fa anche dall’assessore regionale al Personale Gianni Stea e dall’assessore alla Pubblica istruzione Sebastiano Leo, con sette consiglieri regionali del gruppo Popolari con Emiliano: “È giunto il momento di pensare anche ai ragazzi ed alle ragazze che affronteranno la prova di maturità dopo quasi due anni difficili, sia per lo studio che le relazioni sociali, per questo lanciamo la proposta di un open day vaccinale riservato agli studenti che tra qualche settimana affronteranno l’esame”, avevano scritto.