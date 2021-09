Il primo studio sugli effetti avversi della terza dose di vaccino a mRNA, quindi Pfizer o Moderna, arriva dagli Stati Uniti, paese dove già da agosto si è proceduto a inoculare la terza dose ai pazienti fragili e immunodepressi. Lo studio – targato Cdc, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, importante organismo americano – rassicura quanti avevano temuto un aumento degli effetti collaterali. E lo fa proprio alla vigilia di un allargamento della platea delle persone alle quali verrà somministrata.

Lo studio è stato condotto da metà agosto a metà settembre e i Cdc hanno analizzato gli effetti avversi riportati da 12.600 persone che hanno fatto la terza dose e hanno preso parte a un sistema volontario di monitoraggio. Ecco qualche numero: le reazioni nella zona dell’iniezione, come dolore e arrossamento, sono state segnalate dal 79,4% alla terza dose, contro il 77,6% della seconda dose; reazioni sistemiche come febbre e mal di testa in lieve diminuzione, al 74,1% dopo la terza dose (e al 76,5% dopo la seconda).

“La maggior pare delle reazioni locali e sistemiche sono state da leggere a moderate, tutte temporanee e nella maggior parte dei casi nel giorno successivo alla vaccinazione”, hanno precisato gli autori dello studio che ha analizzato coloro che avevano ricevuto la terza dose del vaccino ricevuto in origine, Pfizer o Moderna che fosse. E questo perché erano numericamente poco significativi i numeri di chi aveva ricevuto una dose aggiuntiva di Johnson & Johnson o una dose di un vaccino diverso rispetto alle prime due dosi (vaccinazione eterologa).

Questi risultati confermano quelli ottenuti da un piccolo studio sulla terza dose condotto dagli scienziati della stessa Pfizer, che avevano sostanzialmente confermato effetti avversi paragonabili dopo la seconda e la terza dose. Nel frattempo, a studio Cdc concluso, circa 2.2 milioni di americani hanno ricevuto la terza dose dal 19 settembre.