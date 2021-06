In Puglia le vaccinazioni degli studenti dai 12 anni compiuti in su saranno programmate dal 23 agosto con il richiamo a partire dal 13 settembre. I direttori generali delle Asl con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e degli uffici scolastici provinciali predisporranno i programmi operativi delle giornate di vaccinazione, al fine di assicurare la massima copertura vaccinale per l’inizio dell’anno scolastico.

Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco. La prenotazione potrà avvenire attraverso i canali ormai tradizionali: la piattaforma ‘La Puglia ti vaccina’, il numero verde o il servizio Farmacup. Le sessioni di vaccinazione saranno dedicate e a cura delle Asl e degli uffici scolastici.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Lopalco – è raggiungere la più vasta platea di giovani nei tempi più corretti dal punto di vista sanitario per metterli in sicurezza prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Per questo si procederà come per i maturandi e il personale scolastico, procedendo scuola per scuola. Ma c’è di più. Chi dovesse avere necessità di vaccinarsi subito per motivi di studio all’estero potrà accedere a una corsia prioritaria sul sito La puglia ti vaccina”.

La Regione fa anche sapere che si sta procedendo ad aggiornare il portale regionale La Puglia ti vaccina con l’inserimento della data di avvio della prenotazione anche per la fascia di età 15-12 anni”. Inoltre “i soggetti che per necessità di studio debbano andare all’estero, per vaccinarsi utilizzeranno il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it con il form manifestazione di interesse”.