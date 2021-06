I risultati preliminari dell’ultima fase di studi clinici sul vaccino CureVac contro il Covid-19 sono “deludenti”, ma la compagnia intende concludere l’analisi finale entro alcune settimane, che stabilirà se sarà richiesta l’approvazione dei regolatori.

Il candidato vaccino sembra essere efficace solo al 47%, secondo un’analisi provvisoria dei dati su 134 casi di Covid-19 in uno studio che ha coinvolto circa 40.000 volontari in Europa e America Latina.

“I risultati sono deludenti”, ha detto l’amministratore delegato Franz-Werner Haas: “Avere alta efficacia in questa ampia e senza precedenti diversità di varianti è una grossa sfida. Continueremo a velocità massima per la valutazione finale”, ha aggiunto, prevedendo saranno necessarie 2-3 settimane. Nel frattempo, CureVac lavora anche a un vaccino di seconda generazione, di cui prevede di iniziare i test in autunno.

Le informazioni disponibili sul grado di efficacia del vaccino anti-Covid di CureVac “che abbiamo sembrano basate su risultati preliminari e non definitivi. È importante avere dati definitivi e completi sull’efficacia prima di prendere decisioni e procedere nelle discussioni con la compagnia”. Lo ha detto la viceportavoce capo della Commissione Europea Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, a proposito dei dati comunicati ieri dalla biotech tedesca, che indicano un’efficacia del farmaco contro la Covid-19 bassa, del 47%.

“Su questa questione – aggiunge il portavoce Stefan de Keersmaecker – non sta a noi commentare. La sicurezza e l’efficacia dei vaccini sono competenza dell’Ema, sul cui lavoro ci affidiamo. Abbiamo un contratto con la compagnia”, ma “serve un’autorizzazione alla commercializzazione. Seguiamo la vicenda nello steering board”, conclude.