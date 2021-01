“Io, da direttore sanitario dello Spallanzani non sono in corsia, e come qualsiasi bravo capitano devo prima mettere in sicurezza sulle scialuppe di salvataggio tutto il personale. Per questo sarò l’ultimo dei medici a vaccinarsi” contro Covid-19. Così Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, intervenuto a Rainews24, spiega perché aspetterà il suo turno per la vaccinazione. “Nel nostro ospedale stiamo andando avanti molto speditamente con le vaccinazioni – aggiunge – quindi immagino che al massimo fra una settimana mi vaccinerò anch’io”. E rispondendo alla conduttrice che ricordava la vaccinazione in diretta Facebook fatta oggi dal virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, Vaia ha aggiunto: “Accolgo positivamente la vaccinazione dell’amico e collega Crisanti, credo abbia fatto molto bene anche in riposta a una vecchia polemica che lo aveva coinvolto, in cui era stato mal interpretato”.

Fonte