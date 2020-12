LONDRA – Il messaggino è arrivato sul mio cellulare alle 16 e 29 di giovedì 17 dicembre: “Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno iniziato il programma di vaccinazione contro il Covid-19. Quando sarà il suo turno, riceverà un invito per prendere un appuntamento. Informazioni sono disponibili sul sito del National Health Service”. È vero che l’sms si concludeva con l’equivalente del classico monito di chi non vuole farsi corteggiare troppo assiduamente: “La contatteremo noi, per favore non ci chiami lei fino a quando non verrà invitato a farlo”. Ma è stata la tanto attesa buona novella del 2020, un dono prenatalizio alla fine di un anno che, come afferma una recente copertina del settimanale Time, è stato “il peggiore di sempre”, perlomeno per la generazione dei baby boomer nata dopo la Seconda guerra mondiale, a cui anch’io appartengo, e per tutte quelle seguenti.

Naturalmente non bisogna avere fretta. Come in altri paesi, il governo britannico ha stabilito una distribuzione del vaccino per categorie in ordine decrescente di rischio. I primi a riceverlo, a partire dall’inizio di dicembre, sono stati i pazienti e il personale delle case di cura per anziani. Quindi è cominciata la vaccinazione dello staff degli ospedali: medici, infermieri, impiegati. Poi si procede per fasce di età, gli ottantenni, i settantenni, i sessantenni, a scendere fino ai più giovani, in base alle statistiche i meno suscettibili al contagio del coronavirus, oppure asintomatici o con effetti mediamente lievi se rimangono contagiati. Insomma, non bisogna avere fretta. Il primo ministro Boris Johnson ha comunque promesso che l’intera popolazione verrà vaccinata entro l’estate, o meglio l’80 per cento circa della popolazione che, secondo le previsioni, intende farsi vaccinare. Il vaccino, infatti, qui sarà gratuito e facoltativo, nessuno verrà obbligato a farselo inoculare.

Come è noto, il primo a venire distribuito è quello della Pfizer/BionTech (a proposito, i due scienziati tedeschi di origine turca che dirigono quest’ultima, Ugur Sahin e Ozlem Tureci, sono stati scelti dal Financial Times come “persone dell’anno”: un riconoscimento che sottolinea la globalità dello sforzo mondiale per combattere la pandemia). Quindi seguiranno tutti gli altri, in primo luogo quello della casa farmaceutica Astrazeneca, sviluppato nei laboratori inglesi di Oxford in collaborazione con quello italiano di Pomezia. In tutto, il Regno Unito ha prenotato 300 milioni di dosi: più che sufficienti per una popolazione di 68 milioni di persone, anche se certi vaccini, come il prodotto della Pfizer/BionTech, richiedono due dosi a persona.

In qualità di residente permanente in Gran Bretagna, possessore del “settled status”, lo status per l’appunto che autorizza a vivere e lavorare qui con gli stessi diritti di prima della Brexit, frutto del negoziato fra Londra e Unione Europea, non mi resta dunque che aspettare, come tutti gli altri, che venga il mio turno. Aspettare il giorno in cui arriverà sul telefonino un altro messaggino dell’Nhs, la sanità pubblica

britannica, avvertendomi che posso “prenotare un appuntamento”. L’appuntamento che attendiamo tutti, qui come in Italia come nel resto del mondo, mentre finisce l’annus horribilis 2020, per poter sperare che nel 2021 torneremo gradualmente a fare una vita normale.