Già direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, ASST dei Settelaghi, Varese

La campagna vaccinale italiana contro Covid-19 sta decollando dopo ritardi e incongruenze. Quantitativi di vaccino non ancora utilizzati, pur disponendo adesso, oltre a Pfizer, anche di Astra Zeneca e Moderna. Disguidi nel formare le liste e contattare i destinatari. Difformità, se non abusi, nella assegnazione del farmaco tra diverse categorie o singoli individui.

Dopo aver coinvolto tutto il personale sanitario, ecco concorrere alle successive fasi i soggetti anziani, il personale dei diversi gradi di scuola (compreso quello docente e amministrativo dell’Università, per accordi tra Moratti e gli Atenei lombardi), addetti ai servizi pubblici e alla sicurezza, avvocati, amministratori, disabili o soggetti fragili…

Il tutto con priorità diverse tra regione e regione. E con l’evidenza scientifica che ogni singola dose somministrata può evitare un contagio, un nuovo ricovero in ospedale, in rianimazione, e può fare la differenza tra la vita e la morte.

Alla luce di tutto questo, il rischio di generare disuguaglianze è altissimo, contraddicendo il principio costituzionale di salvaguardare la salute, bene che deve essere equamente tutelato sull’intero territorio nazionale. In questo momento, qualunque indicazione derivi da un criterio tecnico-scientifico, comporta comunque scelte molto impegnative. Meritevoli di una riflessione etica, dal momento che il vaccino è oggi una risorsa limitata, potenzialmente salvavita, da assegnare secondo il migliore criterio di giustizia.

Solo qualche esempio, per guardare negli occhi il problema. Vacciniamo prima gli anziani, per salvare più vite, o prima i più giovani per salvare più anni di vita? Prima chi lavora a contatto con i bimbi di asili e scuole elementari, o altro personale che può insegnare a distanza? Tuteliamo chi è inserito in una attività produttiva, o il disabile che risulta essere più fragile? Quando la grande distribuzione? E i carcerati? L’elenco si può allungare all’infinito.

Sembra necessario che il Governo indichi in maniera chiara le priorità con cui dispensare da subito il vaccino, con la consapevolezza che molte persone, molte categorie resteranno in coda e a rischio per mesi, se non rientrano tra i primi destinatari. Questo si può fare partendo dai dati epidemiologici che descrivono un anno di pandemia, evidenziando chi è più colpito. Utilizzando criteri di scelta che non possono derivare da un rapporto privilegiato con singole categorie o singoli soggetti.

Un’altra considerazione riguarda il fatto che alla fine di una giornata di vaccinazioni programmate, alcune dosi di farmaco nei diversi centri potrebbero andare sprecate, per defezioni tra i destinatari. Parliamo di un farmaco salvavita, e nessuna dose deve andare persa. Questo richiede uno sforzo in più per prevedere liste alternative da considerare come “riserva”. A meno di non adottare la modalità molto pragmatica utilizzata in qualche centro negli Stati Uniti: esaurita la lista dei programmati, e nei casi non infrequenti di defezione, a fine giornata, se risultano dosi residue, queste vengono assegnate in base al criterio di arrivo di qualunque cittadino disposto a mettersi in attesa.

Insomma, la campagna vaccinale si fonda su complessi principi scientifici e comporta un enorme sforzo logistico e organizzativo. Ma è anche materia estremamente delicata, che richiede sensibilità etica, trasparenza ed equità. Nel ricordo di quelle 100.000 persone che vivevano tra noi, e che in un anno di pandemia non ce l’hanno fatta.