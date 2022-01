Numeri in crescita per la campagna vaccinale anti-covid in Italia con le prime dosi triplicate fra gli over 50. Nella settimana 7-13 gennaio sono state effettuate oltre 4,5 milioni di somministrazioni, comunica la struttura commissariale di Francesco Figliuolo, 1,5 in più rispetto alla settimana precedente con una media di oltre 650mila somministrazioni al giorno. Di queste, più di 2 milioni hanno riguardato la fascia over 50, per la quale le prime dosi sono triplicate nell’arco dei sette giorni, passando da 39mila a 126mila circa.

In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali le somministrazioni sono state oltre 356mila (di cui circa 240mila prime dosi e 116mila seconde), con un incremento del 77% rispetto a una settimana fa, quando il totale aveva di poco superato quota 200mila. La performance settimanale complessiva è in linea con i target indicati dalla Struttura Commissariale alle Regioni/Province autonome.