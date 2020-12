A bordo di uno spettacolare furgone nero il prodotto Pfizer è dunque giunto a Roma. Da cui prendere la via, alrettanto spettacolarmente per giungere sino a noi. Ma nel giorno del V-Day bisogna cominciare a chiedersi se il piano vaccinale (in realtà ancora piuttosto vago) sarà fatto secondo la ragione (a volte implacabile e intellettualmente violenta) o secondo gli alti e nobili principi di libertà, solidarietà, compassione, a cui com’è ovvio nessuno vuole rinunciare. Nel migliore dei mondi possibili le due cose si dovrebbero tenere.

Prima di capire quali sono i rischi a cui ci espone una pratca “anima e core” bisogna, se ce n’è bisogno, ricordare che:

1) l’immunizzazione dal Sars CoV-2 è l’unica condizione per far ripartire il paese e salvare milioni di persone non solo dalla malattia ma dalla povertà e dal/dai disagio/i. Questo vaccino è una priorità nazionale, non solo un salvavita per molti.

2)Il contagio è implacabile, come dimostra il caso Veneto, restato giallo per la forza del suo servizio sanitario che ha accolto e curato i malati senza andare in tilt; ma che certamente non ha evitato il diffondersi del virus in un territorio senza restrizioni: tutti in giro a scambiarsi droplet e coronavirus. Quindi pensare a Covid come a una malattia come le altre è una follia, Covid è un pericolo pubblico, un invasore da combattere con armi d’emergenza (e d’altra parte viviamo in stato di emergenza da quasi un anno).

3) solo fermando il contagio si possono mandare i ragazzi a scuola (altra priorità nazionale), riaprire i negozi, ricominciare a produrre e guadagnare. Qualcuno arriccerà il naso: la priorità è curare i malati, non produrre. Vero, ma non ha senso mettere in competizione le due priorità. La vera priorità è fermare il contagio, e perciò chi, nei mesi scorsi, ha privilegiato la produzione alle misure di contenimento ha sbagliato.

Dunque, non serve fasi prendere dai sentimenti. Bisognerebbe agire secondo ragione, con il sentimento a farci da motore propulsivo e cornice etica. Eppure leggiamo oggi su Repubblica che molta parte del personale operante nelle residenze sanitarie assistite non vuole vaccinarsi. E apprendiamo che nessuno li obbligherà. Primo errore. Il principio della libertà di cura è nobile, ma sappiamo che in sanità non funziona. Che deve essere limitato almeno quando mette a rischio la libertà degli altri di vivere e curarsi. Questo è il caso. Gli ospiti delle RSA sono anziani,fragili e spesso così malati da avere una aspettativa di vita, purtroppo, assai bassa. Nel nostro paese si è deciso di vaccinare loro per primi, anche se non hanno contatti con l’esterno. La nobiltà del nostro animo si rasserena, ma che senso ha vaccinare persone che non hanno contatti? Ce l’ha essenzialmente perché molti dall’esterno entrano nelle RSA. Quindi, la prima cosa da fare sarebbe quella di sancire l’obbligo assoluto per chi lavora nelle RSA di vaccinarsi.

Chi scrive pensa che il vaccino contro Covid dovrebbe essere obbligatorio per tutti. E magari sono in molti a pensarlo, ma nn è “politically correct” dirlo. Serve però la consapevolezza che senza questo obbligo, la strada sarà infinitamente più lunga. E molte persone saranno messe a rischio, per colpa della insipienza dei no-vax. Che ragioni addurre a giustificazione di tutti i medici, infermieri, portantini…. che non vorranno vaccinarsi? Chi pensa alla nostra salute se avremo bisogno di prestazioni sanitarie non Covid? La Costituzione ce le garantisce, ma senza obbligare colui/colei che mi cura a vaccinarsi, la mia salute sarà messa in pericolo; e la Costituzione sarà beffata. Perché se io posso evitare i contatti non andando dal parrucchiere, al supermercato, all’happy hour, non posso evitarli se mi viene un infarto e devo salire su un’ambulanza, se devo essere operata per un carcinoma da qualche parte, o anche solo se devo andare dal mio medico a scoprire perché ho mal di schiena. Ergo: tutto il personale sanitao pubblico e delle strutture accreditate dovrebbe vaccinarsi obbligatoriamente. Sennò la mia vita è in pericolo.

L’elenco potrebbe continuare. A partire da chi vuole aprire il negozio, vendermi del cibo… se non si vaccina i mette a rischio. Ognuno di noi può farsi il suo. Ma resta una questione della massima importanza se si vuole pensare al futuro del paese: i ragazzi. I piani vaccinali prevedono di coprire prima anzianissimi, anziani e anzianotti. Perché sono i più fragili. Ma sono anche quelli che hanno, per stagione della vita, meno contatti. Chi, come me, ha 63 anni, non va a scuola; al lavoro può governare il distanziamento e indossare, se serve, una mascherina; non ha l’esisgenza ormonale di andare in giro a fare bisboccia. Perché dovrò essere vaccinata prima dei miei nipoti ventenni della cui istruzione (vera, nn DAD) il paese ha bisogno? Mi vene detto da chi ci capisce: i vecchi sono meno, vaccinare i ragazzi oggi con le poche dosi di vaccino a disposizione richiederebbe un tempo enorme e non si eviterebbe il contagio. Mentre cominciando con un manipolo di ottantenni si proceve per fasce di poolazione messe al sicuro. Infatti, è il ragionemento: proteggere tutti i ragazzi richiede mesi e mesi, e in questi mesi i nonni continuano a rischiare la pelle. Il ragionamento funziona, ma…

In questo modo si dimentca la priorità nazionale. Gli anziani hanno imparato a proteggersi. Se si cominciasse coi ragazzi, dovrebbero continare a farlo per un altro anno. E’ terribile, lo sappiamo. Ma siamo sicuri che non avrebbe più senso diminuire la quantità di virus circolante, vacinando chi circola? E chi è bene che ricominci presto a circolare?