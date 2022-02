Sono positivi i dati dello studio booster e di fase 3 sul vaccino anti-Covid sviluppato da Sanofi insieme a Gsk. Lo annunciano le due aziende, pronte a presentare i dati per poi chiedere l’approvazione in Europa e negli Stati Uniti.

Il vaccino Sanofi-Gsk, ricombinante adiuvato, ha indotto robuste risposte immunitarie – spiegano le due aziende in una nota congiunta – con un profilo di sicurezza favorevole in molteplici contesti. Nei partecipanti che già avevano fatto due dosi di vaccini mRna o adenovirus già autorizzati, il richiamo con il prodotto di Sanofi-Gsk ha indotto un aumento significativo degli anticorpi neutralizzanti da 18 a 30 volte. Quando il vaccino Sanofi-Gsk è stato utilizzato come ciclo primario a due dosi seguite da una di richiamo, gli anticorpi neutralizzanti sono aumentati da 84 a 153 volte rispetto ai livelli pre-booster.