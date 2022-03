Estendere “quanto prima” a più categorie la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo raccomanda Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus, mentre il Regno Unito si prepara a un nuovo booster agli ultra 75enni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo nelle prossime settimane, come suggerito di recente dai consulenti medici dell’esecutivo e come confermato da Sajid Javid, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson.

Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, spiega all’Adnkronos Salute che anche in Italia le quarte dosi andrebbero allargate per interessare, oltre agli immunocompromessi per i quali sono già previste, “le stesse categorie” indicate in Uk.