L’Italia è prima per le vaccinazioni fatte (in valore assoluto), 504mila ad oggi, tra i Paesi dell’Unione Europea. Segue la Germania (476mila), Spagna (277mila) e Polonia (188mila). Lo evidenzia il report dell’Agenas pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e aggiornato a questa mattina con l’elaborazione dei dati sulle immunizzazioni per coronavirus nei Paesi Ue. Il nostro Paese è invece secondo nella classifica delle percentuali delle vaccinazioni fatte ogni 100 abitanti, pari a 0,84%. Prima in questa classifica è la Danimarca (1,76%).

Fonte