“Quella di Crisanti” sui vaccini in arrivo contro Covid-19 è “una dichiarazione irresponsabile e intollerabile da una persona che dovrebbe conoscere le regole prima di affermare certe cose”. Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, si confessa “esterrefatto” davanti alle parole del virologo dell’università di Padova che a ‘Focus Live’, Festival della divulgazione scientifica di ‘Focus’ in corso a Milano, si è detto “non disposto ad accettare scorciatoie” e pertanto non intenzionato a proteggersi dal coronavirus Sars-CoV-2 con “il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio”. In una dura replica affidata all’Adnkronos Salute, Rasi invita Crisanti a dimostrare ciò che sostiene e ad assumersene ogni responsabilità sociale e morale.

