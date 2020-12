“Ho fatto il vaccino” anti Covid, “sto bene, nessun evento avverso nell’immediato. Sono contento di essere stato fra i primi in Lombardia, testimonial di questo V-Day. E’ doveroso eseguire la vaccinazione, è l’unico modo per uscire da questo tunnel. Oggi è un punto di partenza simbolico, ci dice che possiamo cominciare a guardare con speranza al futuro”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco racconta il post-iniezione scudo anti Covid e le emozioni del V-Day. Pregliasco è stato fra i primi 7 a vaccinarsi all’ospedale Niguarda di Milano in qualità di presidente dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze).

