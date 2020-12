“Sto benissimo, non ho avuto nessun problema dopo il vaccino anti-Covid se non una lieve dolenzia al braccio. Il mio è un messaggio positivo sulla necessità e sull’utilità di una vaccinazione da realizzare molto velocemente”. E’ un invito a fare presto quello del virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che all’Adnkronos Salute spiega: “E’ l’unica via. Solo così possiamo ottenere risultati solidi per il futuro. Il lockdown è un’arma che ha mostrato i suoi limiti e non si può andare avanti così, passando da una zona rossa all’altra, di chiusura in chiusura”.

Fonte