Pfizer ha affermato che le dosi per i bambini del suo vaccino contro il Covid-19 sono sicure e hanno un’efficacia quasi del 91% nel prevenire le infezioni. I dettagli dello studio sono stati pubblicati oggi mentre i regolatori statunitensi stanno considerando l’estensione della campagna vaccinale ai bambini dai 5 agli 11 anni. Se i regolatori daranno il via libera le somministrazioni potrebbero iniziare all’inizio del mese prossimo.

La Food and Drug Administration (Fda) dovrebbe pubblicare la revisione iniziale dei dati di sicurezza ed efficacia dell’azienda più tardi. La prossima settimana, i consulenti della Fda discuteranno pubblicamente le prove. Se la Fda autorizzerà le dosi a basso dosaggio, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie emetteranno le raccomandazioni finali su chi dovrebbe riceverli.

Le fiale a pieno dosaggio di Pfizer sono già autorizzate per chiunque abbia 12 anni o più, ma i pediatri e molti genitori stanno aspettando con ansia la protezione per i bambini più piccoli per arginare l’aumento delle infezioni dalla variante Delta e far in modo che i bambini riescano a rimanere a scuola.