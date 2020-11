“Due aspetti da chiarire” sui vaccini in arrivo contro il coronavirus. Il professor Andrea Crisanti, direttore di virologia e microbiologia dell’università di Padova, analizza il quadro alla luce dei risultati annunciati da Pfizer e Moderna sui rispettivi vaccini. “L’efficacia del 90-94% sia estremamente positiva. Bisogna parlare della durata, per quanto tempo si rimane protetti, e bisogna parlare della logistica”, dice Crisanti. “Nessuno di questi vaccini ha chiarito due aspetti fondamentali. Primo, se gli anziani sono protette. Secondo, se le persone protette diventano portatori sani per un periodo. Non scommetterei tutto sulla disponibilità di un vaccino il prossimo mese. Sono sicuro che un vaccino arriverà, ma bisogna costruire un sistema di controllo e tracciamento sul territorio per consolidare i risultati dei nostri sacrifici, altrimenti si susseguiranno ondate su ondate. Immunizzare 50 milioni di persone per 2 volte richiede uno sforzo logistico immane”, afferma ancora.

