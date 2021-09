UNA rubrica di Salute per rispondere ai dubbi dei lettori sul Covid. Un modo per esaminare notizie e informazioni che a volte si rivelano bufale. Ecco alcune domande arrivate alla redazione. Se avete qualche quesito, scrivete a salute@gedi.it

Si parla di vaccini e sistema immunitario. Esiste un’immunità innata (o naturale), efficace senza un precedente contatto con l’antigene, quella componente del virus verso cui il nostro organismo reagisce, considerandola estranea e potenzialmente dannosa. L’immunità acquisita (o adattativa) richiede invece un’esposizione iniziale prima di attivare i meccanismi di difesa. In questo caso, in seguito a un successivo incontro con l’antigene, la risposta sarà rapida, grazie a due ‘binari’: immunità cellulo-mediata, dipendente dai linfociti T, e immunità umorale, legata ai linfociti B, che rilasciano anticorpi.

Domanda

Mi sono vaccinato a maggio scorso. Dopo un mese ho fatto un prelievo di sangue per verificare la risposta: gli anticorpi erano negativi. Ho chiesto al mio medico di essere di nuovo sottoposto a procedura, perché ritengo che il vaccino non abbia funzionato. Mi è stato risposto che al momento non è previsto e potrei aver sviluppato un’immunità cellulo-mediata. È vero?

Risposta

Al quesito risponde Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Sì, la protezione nei confronti del virus si realizza sia attraverso una risposta umorale, basata su anticorpi, che cellulo-mediata. Lo scorso maggio la Fda (Food and Drug Administration) ha stabilito che la ricerca degli anticorpi (o immunoglobuline) contro la proteina Spike non è un mezzo assoluto per escludere o validare la presenza dell’immunità nei confronti di Sars-CoV-2. Si tratta di una presa di posizione ufficiale da parte di un organismo di controllo internazionale, dal peso notevole”.

Come mai alcune persone non sviluppano gli anticorpi dopo il vaccino?

“È un problema di non facile interpretazione, potrebbe essere legato a diversi aspetti, che prescindono dal tipo di prodotto utilizzato. Esistono diversi studi che indicano come nel tempo le immunoglobuline tendano a ridursi. In certi casi non riscontrarle potrebbe essere fisiologico, non comprometterebbe la protezione dell’organismo in caso di nuovo incontro con il virus, grazie alle cellule immunocompetenti. Inoltre, per tutte le vaccinazioni, ci sono persone il cui sistema immunitario non viene stimolato: si chiamano ‘non-responder’, non sappiamo ancora quale sia la percentuale precisa rispetto alla profilassi anti-Covid. Alcuni pazienti immunodepressi traggono beneficio da una somministrazione aggiuntiva di quei vaccini a due dosi, arrivando a un livello di protezione intorno al 60%. Per altri, invece, non ci sarà comunque risposta. Sono le ultime evidenze scientifiche a testimoniarlo. Infine, dobbiamo rifiutare l’equazione ‘niente anticorpi, niente protezione’, perché questi potrebbero non essere visibili: la loro assenza, o presenza, è legata a un valore soglia stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma un cittadino potrebbe anche trovarsi a ridosso di quel valore, appena sotto. Sarebbe sbagliato affermare che non li abbia”.

Esistono esami per valutare l’immunità cellulo-mediata?

“L’immunità cellulo-mediata è difficile da mettere in evidenza, perché legata a test sofisticati, eseguiti in laboratori specialistici. In tutte le malattie è più complicato studiarla, ma l’attività di ricerca è stata fatta, non sono dati inventati: anche se non parallela all’immunità umorale, le persone sono protette. Al contrario, gli anticorpi si misurano in maniera rapida, standardizzata, con kit diagnostici”.