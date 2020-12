Dopo l’autorizzazione della statunitense Fda, la Food and Drug Administration, il vaccino Moderna arriverà presto anche in Europa. “Sicuramente verrà valutato dall’Ema, l’agenzia regolatoria europea a gennaio”. Lo anticipa il virologo Giorgio Palù, neo presidente dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco a ‘Il Messaggero’. Le dosi di Moderna si andrebbero così ad aggiungere a quelle di Pfizer Biontech. “L’Ema darà l’ok il 21 dicembre, poi la pratica dovrebbe fare un passaggio in Commissione europea a livello solo formale – precisa Palù -. Aifa prenderà visione, ma è una trattativa centralizzata, i finanziamenti sono stati già stanziati, quindi potremo dare l’autorizzazione già il 22, massimo il 23 dicembre“.

Fonte