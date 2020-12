“Il ministro Speranza si è assicurato oltre duecento milioni di dosi, vale a dire, considerando la dose di richiamo, un quantitativo sufficiente per cento milioni di italiani. E’ chiaro che la Germania è un paese più ‘vocale’, si fa sentire di più, e poi vanta 90 milioni di abitanti”. Lo spiega il virologo Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) commentando, in un’intervista su ‘Il Foglio’, il fatto che la Germania abbia acquistato 30 milioni di dosi fuori dall’accordo definito dalla Commissione di Bruxelles, e in occasione del Vaccine day si è procurata 156 mila dosi a fronte delle 9.750 messe a disposizione di ciascun paese europeo.

