Il vaccino contro il covid non è ancora arrivato ma negli ospedali sale l’allerta contro il rischio di furti. “Il valore economico, clinico e sociale dei vaccini”, ancor più di quelli utili a contrastare una pandemia, “è così alto che potrebbe richiamare l’attenzione di soggetti della criminalità organizzata. Gli stessi che già negli anni scorsi si sono fatti protagonisti di furti in tante farmacie ospedaliere del nostro Paese. Non possiamo rischiare oggi di rivivere quelle situazioni inserite in un contesto ben più drammatico e diffuso, e per questo abbiamo deciso di alzare il livello di attenzione di tutto il sistema per non farci trovare impreparati”. Lo afferma Arturo Cavaliere, presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo), ente che in una nota lancia un Sos sul rischio furti per gli attesi prodotti-scudo contro Covid-19.

