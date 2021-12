Vaccino covid, ok a mix mRna anche per terza dose. “L’approccio ‘mix-and-match’ o la vaccinazione eterologa con un vaccino mRna può essere utilizzato sia per le prime dosi sia per i booster”, secondo quanto prevedono le nuove raccomandazioni dell’Ema e degli Ecdc.

Sull’argomento si erano espressi già diversi esperti. “Per la terza dose” di vaccino anti-Covid “vengono somministrati solo vaccini a mRna e non c’è nessun problema a combinare questi tipi di vaccini per il richiamo”, aveva chiarito il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano.

“Non ci sono problemi a cambiare vaccino perché tutti hanno come target la ‘spike’ e già molte persone sono state vaccinate con combinazione eterologa di vaccini diversi. Pfizer o Moderna vanno entrambi bene indipendentemente da cosa avete ricevuto durante il primo ciclo vaccinale”, aveva scritto su Twitter nei giorni socrsi l’immunologa dell’Universi di Padova Antonella Viola.