NON CI SONO PROVE che chi si vaccina contro il Covid abbia un rischio trombotico maggiore e non esistono controindicazioni alla vaccinazione (incluso il siero AstraZeneca) nelle donne che assumono contraccettivi estroprogestinici o che utilizzano la terapia ormonale sostitutiva. A metterlo nero su bianco sono stati gli specialisti della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (Aogoi) e l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui) che hanno preso ufficialmente posizione sulla vaccinazione anti-Covid19 e il (presunto) rischio trombotico nelle donne con un position paper ad interim realizzato sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili.

Nessun rischio trombotico

Nel documento, che è stato condiviso anche dalla Società Italiana Menopausa (Sim), dalla Società Italiana della Contraccezione (Sic) e dalla Società Italiana Ginecologia della Terza Età (Sigite), gli esperti chiariscono che c’è nessun dato in letteratura che evidenzi un aumento del rischio trombotico nella popolazione sottoposta al vaccino anti-Covid19, ed in particolare AstraZeneca, rispetto alla popolazione generale. “Proprio per questo – dichiara Elsa Viora, presidente Aogoi – “nel Position paper abbiamo voluto chiarire che il vaccino anti-Covid19 non può essere considerato un fattore di rischio trombotico da sommare agli altri eventuali fattori di rischio anamnestici e personali eventualmente presenti”.

Vaccino Covid e pillola anticoncezionale

Gli specialisti si sono pronunciati anche sui presunti effetti che il vaccino anti-Covid potrebbe avere sulle donne che assumono la pillola anticoncezionale. “Non vi è nessuna controindicazione alla vaccinazione nelle donne che assumono estroprogestinici quale contraccezione ormonale o terapia ormonale sostitutiva”, prosegue Viora.

No a indagini genetiche e aspirina dopo il vaccino

Dopo la sospensione in via precauzionale del vaccino Astrazeneca, tra le varie fake news circolate in rete e le reazioni immotivate dei cittadini è spuntata anche l’idea di effettuare esami di laboratorio o strumentali per monitorare un supposto rischio trombotico. E’ una precauzione fondata? “Assolutamente no”, risponde Viora. “Nel Position paper ribadiamo anche che la vaccinazione non è un’indicazione a effettuare indagini genetiche per valutare il rischio trombofilico, né a eseguire indagini preliminari o attuare profilassi antitrombotica dopo la vaccinazione con aspirina a basso dosaggio o eparina a basso peso molecolare”.

Per le donne con rischio trombotico

Come devono regolarsi le donne a rischio trombotico aumentato? “Per quelle non vi è nessuna evidenza di controindicazioni assolute alla vaccinazione”, risponde la presidente Aogoi che aggiunge: “Le donne a rischio trombotico aumentato devono effettuare in gravidanza una profilassi antitrombotica personalizzata in rapporto al rischio, ma questa condizione non è una controindicazione all’effettuazione della vaccinazione anti-Covid-19”.