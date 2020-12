Via alle vaccinazioni contro il coronavirus a Milano e in Lombardia. Il presidente dell’Ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi, il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza Pasqualino D’aloia, l’operatrice socio sanitaria dell’ospedale Niguarda di Milano Adele Gelfo, il presidente dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs Silvio Garattini, il virologo Fabrizio Pregliasco in qualità di presidente dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), l’operatrice dell’impresa di pulizie Grazia Fresta, il medico di famiglia Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale). Saranno loro i primi 7 vaccinati della Lombardia, oggi domenica 27 dicembre nel V-Day europeo ospitato dal Niguarda. Le fiale sono arrivate intorno alle 8 in ospedale e i farmacisti della struttura hanno appena finito di dosare le iniezioni scudo.

