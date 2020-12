Il presidente Mattarella dovrebbe essere il primo a vaccinarsi contro il coronavirus. A dirlo è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute. “Anche l’Italia dovrebbe dare una comunicazione sul vaccino contro Covid-19 d’impatto come quella che si sta facendo nel Regno Unito, dove la Regina Elisabetta e il consorte Filippo”, rispettivamente 94 e 99 anni, “si vaccineranno pubblicamente per primi“. Ha apprezzato il chiaro e deciso messaggio contro i ‘no-vax’ lanciato dai reali inglesi Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute, che auspica nel Belpaese altrettanto vigore comunicativo a sostegno dell’iniezione scudo. Chi potrebbe vestire i panni di Elisabetta e Filippo dalle nostre parti? Per Clementi una figura all’altezza di ‘The Queen’ è “il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

