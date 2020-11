“Gli studi fino a qui condotti dopo due-tre mesi di sperimentazione allargata sull’uomo indicano che i vaccini riescono a prevenire il contagio e quindi la malattia. E la risposta anticorpale generata è a livelli elevati in tutte le fasce di età”. Lo afferma a ‘La Stampa’ Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, spiegando che un contratto di acquisto con Moderna ancora non c’è. “Ma se non lo fa l’Europa siamo già pronti a farlo noi”. “I dati comunicati da Moderna sono più esaustivi dell’annuncio di Pfizer della scorsa settimana. E i dati ci dicono che sui quindicimila volontari ai quali è stato somministrato il vaccino solamente 5 hanno contratto l’infezione contro i 90 malati che si sono registrati tra gli altri 15 mila, ai quali era stato somministrato un semplice placebo. Ho potuto intravedere anche i dati della Pfizer e devo dire che sono analoghi a quelli di Moderna”.

Fonte