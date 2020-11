“I vaccini anti Covid nel 2021 saranno 6-7 e sono ragionevolmente ottimista che, per fine gennaio, ne avremo già 3 pronti per autorizzazioni e per essere rilasciati sul mercato”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema (Agenzia europea del farmaco), intervenuto all’incontro ‘Unione europea alla sfida del Covid-19’, un seminario organizzato dal Parlamento Europeo. “Sui vaccini anti-Covid – ha sottolineato Rasi – stiamo lavorando da circa un anno. Abbiamo adottato la rolling review e non a caso gli sviluppatori che hanno accolto il nostro invito sono Pfizer, AstraZeneca e Moderna, i 3 di cui si sta parlando in questi giorni”. Aziende che “ci hanno iniziato a mandare dati mesi fa”.

