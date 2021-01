“Abbiamo iniziato la sperimentazione del vaccino” italiano anti-Covid ReiThera Grad-Cov2 “il 24 agosto e a 21 gironi non è stato osservato nessun evento avverso”. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, presenta all’Inmi i risultati della Fase 1. “Ci sono stati effetti indesiderati nel sito di iniezione, ma assolutamente rientrati senza la necessità di intervento medico e minori rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna. Il vaccino produce anticorpi neutralizzanti” rilevabili nel 92% delle persone vaccinate e “usato in emergenza basta una sola dose”, ha poi aggiunto. E “comparando i dati di questo studio con quello degli altri due vaccini anti-Covid di di Pfzer, già in Italia, e Moderna che sta completando la sua procedura all’Ema, noi siamo esattamente in linea e la capacità di prevenire la malattia, almeno quella grave, è sostanzialmente sovrapponibile a Pfizer e Moderna”.

Fonte