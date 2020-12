Saranno 195 mila le persone in Piemonte che dal prossimo 21 gennaio potranno essere sottoposte a vaccinazione anti Covid: 120 saranno coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, le restanti 75 mila sono ospiti e personale di Rsa e strutture socio assistenziali per un totale di circa 400 mila dosi tra la prima e la seconda somministrazione. Dopo questa prima fase, ancora da definire il bacino di destinazione della seconda che dovrebbe però riguardare il personale scolastico e le forze dell’ordine e a seguire la popolazione in generale, dai soggetti a rischio fino ad arrivare a quanti hanno già avuto il Covid.

