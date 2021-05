La Lombardia corre con le vacinazioni, dopo la prima fase della campagna che ha registrato molti stop e tante critiche. Sono già 3.727.594 le dosi somministrate, il 90,7% di quelle consegnate, così come chiesto dal generale Paolo Figliuolo, che a inizio marzo è venuto a Milano a mettere a punto il piano costruito dalla vicepresidente Letizia Moratti col suo consulente Guido Bertolaso. Si viaggia a un ritmo di 85 mila vaccinazioni in media al giorno, con punte di 110 mila e una potenzialità di 144 mila quotidiane, quando ci saranno le dosi disponibili. Ormai 2,69 milioni di lombardi hanno ricevuto almeno una dose e 1,03 milioni sono vaccinati con entrambi le dosi. Di questi il 60% è costituito da ultra ottantenni, la prima categoria ad esser stata messa in “sicurezza”. Chi aspetta, adesso, è l’ultima categoria che è in attesa di potersi prenotare: quella dei cinquantenni – i nati tra il 1962 e il 1971 -, che sperano di poterlo fare prima del 15 maggio, la dead line che era stata fissata da Bertolaso. Per ora, il piano consegne prevede l’arrivo entro il 19 maggio di 2 milioni di dosi: oggi e il 12 arrivano due carichi da 369 mila dosi Pfizer, intanto arrivano anche altri due carichi da 61 mila dosi Moderna, mentre lunedì sono arrivate 315 mila AstraZeneca.

Vaccino Covid in Lombardia, 681 mila over 80 vaccinati

Gli over 80 vaccinati sono 681mila, il 94% della popolazione di quella fascia d’età. Circa il 100% della fascia anagrafica ha aderito alla campagna vaccinale iscrivendosi sul primo portale messo a punto dala Regione. E gli ultimi rimasti si aggiungono di giorno in giorno. Agli ultra ottantenni sono andate finora 1,28 milioni di dosi, a cui si aggiungono le 1500 circa vaccinazioni domiciliari fatte ogni mattina. Se questa categoria dei “grandi anziani” è praticamente finita, sono ancora in corso ma quasi finite le vaccinazioni degli anziani che non possono alzarsi dal letto e che vengono raggiunti a domicililio.

Vaccino Covid in Lombardia, in corso campagna per la fascia 60-79 anni e per i fragili

E’ cominciata da un mese la vaccinazione degli anziani fra 70 e 79 anni. Ha prenotato il vaccino il 73% della popolazione e 728mila (96% degli aderenti) sono stati vaccinati. Gli altri continuano ad iscriversi alla spicciolata sul portale di Poste Italiane, che ha sostituito quello vecchio gestito dall’agenzia regionale Aria spa dal mese di febbraio.

Adesso è in corso la chiamata alla prenotazione della categoria 60-69 anni: per ora sono iscritti in 500mila (46% della popolazione) e la somministrazione delle dosi loro riservate è iniziata dal primo di maggio. In contemporanea la Regione ha aperto le iscrizioni ai “fragili”, prima quelli in carico agli ospedali per terapie continuative, come i dializzati e gli oncologici che fanno la chemio, poi dalla scorsa settimana anche ai pazienti cronici di tutte le età, anche sotto i 49 anni di età, l’ultimo scaglione ammesso alla prenotazione nella giornata del primo maggio. A queste persone gravi e meno gravi – fra cui rientrano anche i diabetici, gli immundepressi, i sieropositivi, i cardiopatici etc – sono state somministrate finora 336mila dosi.

Vaccino Covid in Lombardia, per i 50enni si avvicina il click-day

L’ultima categoria che è in attesa di potersi prenotare è quella dei cinquantenni, che sperano di poterlo fare prima del 15 maggio, la dead line che era stata fissata da Bertolaso. In questi giorni sono in consegna circa un milione di dosi fra Pfizer e AstraZeneca. Per questo si attende da un giorno all’altro l’inizio delle iscrizioni sul portale di Poste, che si è dimostrato rapido ed efficiente.

Vaccino Covid, in Lombardia coperto il 97% del personale sanitario

Coperto anche il 97% del personale sanitario e socio sanitario, il 100 % degli ospiti e del personale delle case di riposo (dove infatti non ci sono più vitime), il 100% delle forze dell’ordine, il 75% del personale scolastico ed universitario. Sono iniziate anche le vaccinazioni nelle carceri: oltre il 60% dei detenuti ha ricevuto la prima dose, con punte dell’80% in istituti strategici come: Milano Opera, San Vittore, Bollate, Monza, Brescia. Sono invece circa il 30% quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose.