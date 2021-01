Dal 27 dicembre sono state somministrate in Italia 150.25 dosi di vaccino contro il Covid su 479.700 consegnate, 91.488 delle quali a donne, 58.757 a uomini. Lo rende noto la struttura del commissario straordinario per l’emergenza. Il Lazio è in testa per il numero di somministrazioni effettuate, il 61,4% del totale delle dosi consegnate alla Regione (28.134 vaccini su 45.805); seguito da Toscana che ha fatto il 56% dei vaccini, cioè 15.644 su 27.920; Provincia autonoma di Trento che ha eseguito 2.768 vaccinazioni su 4.975, dunque il 55,6%; Veneto con 21.596 dosi, equivalenti al 55,5% delle totali 38.900 ricevute; e Piemonte che ha eseguito 17.473 vaccinazioni, dunque il 42,7% delle dosi ricevute (40.885).

