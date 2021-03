BANGKOK – L’Asia del Sud Est comprende 11 paesi, piccoli come Brunei e Timor Leste e vasti come l’arcipelago indonesiano. Il Covid 19 ha fatto qui la sua comparsa con il primo caso di un’anziana donna tornata in Thailandia dalla ormai celebre Wuhan in Cina nel gennaio del 2020. Da allora si è diffuso con 13 milioni e mezzo di infezioni, anche se paesi come il Vietnam, la stessa Thailandia e Timor Leste sono riusciti con efficaci azioni preventive a contenerlo entro limiti tollerabili, nonostante l’impatto devastante sulle loro economie.

Proprio in questi giorni sono iniziate le campagne di vaccinazione per le quali i vari governi si sono affidati ai farmaci delle grandi compagnie straniere, in alcuni paesi riprodotti localmente da laboratori convenzionati, come nel caso della stessa Thailandia e dell’Indonesia. Il popoloso paese islamico ha registrato il numero di casi più alto, seguito da un altro grande arcipelago a maggioranza cattolica, le Filippine. Vediamo cosa sta accadendo nei singoli stati, molti dei quali beneficiano del programma Covax che aiuta i paesi più poveri con dosi gratuite di vari prodotti.

INDONESIA – La pandemia del Covid 19 si è estesa attraverso le 6000 isole abitate con una prevalenza dei contagi (60 per cento) a Giava dove si trova la capitale Giacarta e vive la maggioranza dei 270 milioni di abitanti. I casi sono stati 1,3 milioni con oltre 35mila vittime e il governo ha avviato dal 13 gennaio con gli operatori sanitari una campagna gratuita di vaccinazione che utilizza il modello cinese, riprodotto in parte dalla fabbrica Bio Farma di Bandung su licenza della Sinovac Biotech. Entro giugno lo riceveranno 5 milioni di insegnanti e all’inizio della seconda fase è già stato inoculato a parte degli oltre 38 milioni di lavoratori del settore pubblico più esposti al contatto col prossimo, metà dei quali saranno immunizzati entro maggio, assieme a 21 milioni di ultrasessantenni.

L’Indonesia conta di immunizzare in un anno due terzi della popolazione e ha anche autorizzato un discusso piano di vaccinazione privato per le aziende che vogliono salvaguardare i propri dipendenti utilizzando un altro farmaco cinese della Sinopharm, ma sono allo studio anche altri vaccini come lo Sputnik V russo e il Moderna. Il paese avrà anche una quota di AstraZeneca come parte del programma Covax dell’organizzazione mondiale che fornisce vaccini ai paesi più poveri.

FILIPPINE – L’arcipelago filippino ha registrato negli ultimi giorni un nuovo record giornaliero dei contagi che sono in totale poco meno di 580 mila con 12300 decessi su 108 milioni di abitanti. Nonostante la grave crisi che vede il paese al secondo posto per diffusione nel sud est asiatico dopo l’Indonesia, i filippini sono stati tra gli ultimi tra i paesi popolosi a ricevere il set iniziale di vaccini, con 600000 dosi del Sinovac giunte in questi giorni in dono e altre 10mila sempre gratuite della Sinopharm in arrivo dalla Cina. Ma a Pechino il presidente Rodrigo Duterte – notoriamente in turbolenti rapporti con l’Occidente – ha anche ordinato 25 milioni di dosi a pagamento.

L’impegno è di vaccinare entro l’anno due terzi della popolazione. Oltre mezzo milione di dosi di AstraZeneca arriveranno entro marzo, anche se è saltato lo “scambio” proposto a Inghilterra e Germania di inviare – barattandoli col vaccino – migliaia di infermieri e infermiere. Londra ha declinato l’offerta e i sindacati paramedici dell’arcipelago hanno definito “disgustoso” il modo in cui “infermieri e operatori sanitari vengono trattati dal governo come merci o prodotti di esportazione”. Duterte ha scatenato un’altra polemica accusando i paesi ricchi occidentali produttori di aver accantonato dosi massicce per i propri cittadini “lasciando le nazioni più povere a lottare per ottenere gli avanzi”. A dicembre ha anche sospeso un patto di sicurezza con gli Stati Uniti che autorizzava esercitazioni di guerra nel suo arcipelago finché Washington non fornirà almeno 20 milioni di dosi del vaccino Moderna made in Usa. “Niente vaccino, niente presenza americana militare qui”, disse Duterte, che pure teme la massiccia presenza cinese nelle isole del Mare meridionale rivendicate da Manila.

Per questo il governo di Manila è comunque in trattative – oltre che con la Cina – con 17 produttori di vaccini da 10 diversi paesi tra i quali gli stessi Stati Uniti e la Russia per le forniture di Sputnik V della Gamaleya. Le altre marche “prese in esame” sono Novavax, Moderna, AstraZeneca, Pfizer e Johnson & Johnson per un totale di 137 milioni di dosi, oltre ad altri 40 milioni di fiale che le Filippine si aspettano di ricevere entro i prossimi due, tre mesi grazie al programma Covax per i paesi poveri.

A rendere difficili le relazioni tra governo filippino e produttori occidentali è stato il caso dell’arresto il mese scorso di alcuni dirigenti della francese Sanofi accusati per la morte nel 2016 di numerosi bambini che avevano ricevuto il vaccino Dengvaxia contro la dengue. Le aziende chiedono garanzie legali per evitare analoghe conseguenze in caso di incidenti nel piano di immunizzazione anti-Covid.

THAILANDIA – Nel regno dei thai i casi sono stati poco più di 26000 su 59 milioni di abitanti senza aumenti dalle 83 morti registrate all’inizio di febbraio. La campagna di vaccinazione con il Sinovac è iniziata su piccola scala alla fine del mese scorso con i ministri più giovani del governo, visto che il farmaco cinese è sconsigliato a chi ha oltre 59 anni, come il 66enne premier Prayuth Chan Ocha. Le prime 200mila dosi giunte da Pechino e le 117mila inviate da AstraZeneca sono state inoculate a una parte degli operatori sanitari. Ne seguiranno altre 800mila entro marzo e un altro milione dal primo aprile.

La grande campagna di massa per somministrare a tutti 10 milioni di dosi al mese comincerà però da giugno con 61 milioni di vaccini AstraZeneca prodotti dall’azienda locale Siam Bioscience di proprietà del re Rama X. Ventisei milioni saranno disponibili da giugno ad agosto e 35 milioni da settembre a dicembre, con la possibilità per chi puo’ di acquistarlo privatamente dagli ospedali.

Diverse polemiche hanno accompagnato l’inizio delle vaccinazioni e i critici si domandano perché il governo abbia speso 30 dollari per ogni dose del vaccino cinese Sinovac mentre il prodotto Pfizer ne costa due terzi e risulta più efficace.

CAMBOGIA – Inaugurato con i tre figli del leader cambogiano Hun Sen, il programma di vaccinazione cambogiano sembra andare a rilento e per ora ha ricevuto soltanto 600mila del milione di fiale di Sinopharm donate dall’alleata Cina, e 342mila dosi di AstraZeneca Covishield dall’India come parte del programma Oms per i paesi poveri. Hun Sen, che – come il suo collega thailandese non ha potuto vaccinarsi col farmaco cinese per motivi di età – è riuscito a limitare l’impatto sulla popolazione e il totale dei casi è di poco più di 800, ma sono quasi raddoppiati dal 20 febbraio per un nuovo focolaio forse originato da immigrati cinesi, che sono la maggioranza tra i nuovi 340 contagi.

Un mese fa il premier ha annunciato che cercherà sul mercato 20 milioni di dosi di vaccino per inoculare 10 milioni di persone a cominciare da marzo-aprile, circa i due terzi della sua popolazione totale, oltre agli stranieri residenti. Ma i tempi successivi non sono chiari. L’Australia è giunta in soccorso annunciando una sovvenzione di 28 milioni di dollari per l’acquisto di 3 milioni di dosi oltre a chiederne 7 milioni al progetto Covax dell’Oms. I ricercatori prevedono che la maggior parte della popolazione verrà vaccinata nel 2022. L’immunità di gruppo potrebbe slittare però al 2023.

VIETNAM – Il governo comunista di Hanoi prevede di ricevere 60 milioni di dosi entro quest’anno, la metà delle quali grazie al solito Covax dell’Oms, con un primo lotto di 204mila dosi dell’AstraZeneca giunto a fine febbraio. Di suo il Vietnam acquisterà all’estero, ma non in Cina, 150 milioni di dosi per i primi 98 milioni di abitanti, a cominciare da operatori sanitari e gruppi ad alto rischio. Nonostante i successi ottenuti con una prevenzione che ha ottenuto la collaborazione disciplinata di tutti, anche con l’uso di app per invasivi tracciamenti, ci sono stati più di 800 casi dall’ultimo focolaio del mese scorso, per un totale di 2500 infezioni in un anno e 35 vittime.

Un gruppo medico del governo ha raccomandato di approvare il vaccino Sputnik V russo assieme al Moderna e al Pfizer, e tenta di produrre localmente 4 vaccini indigeni per utilizzarli entro maggio, uno dei quali della Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

LAOS – Lunedì il paese comunista ha ricevuto 300mila dosi del vaccino cinese Sinopharm, ma sta sperimentando anche le prime 2000 del vaccino russo Sputnik che ne spedirà 2 milioni di fiale entro l’anno. Vientiane (la capitale del Laos, ndr) tratta soprattutto con l’alleata Cina per il grosso dei suoi rifornimenti per una popolazione di poco più di sette milioni, dove i casi sono stati meno di 50 e nessun decesso. Per ora il governo non rilascia previsioni sul programma dei prossimi mesi ma si prevede che per raggiungere l’immunità di gregge occorra vaccinare oltre 5 milioni di laotiani e non succederà secondo le stime prima del 2022.

MYANMAR – Scossa dal colpo di stato militare, l’Unione del Myanmar attraversa una fase di caos che si riverbera sulla vaccinazione per il Covid dei suoi 54 milioni di abitanti. Prima del golpe erano state ordinate 30 milioni di dosi di vaccino dall’India e ne sono giunte un milione e mezzo, nettamente superiori alle 300mila promesse da Pechino. Il governo precedente aveva anche approvato l’uso dello Sputnik russo ma le turbolenze nel paese e gli scioperi contro i militari di molti operatori sanitari rendono tutto incerto. Anche i 100mila dipendenti del governo che avevano già ricevuto la prima dose sono incerti se otterranno la seconda. I casi registrati ufficialmente sono 142mila e le morti 3200, ma i test si sono drasticamente ridotti per gli scioperi del personale medico.Teoricamente il Myanmar dovrebbe ricevere presto 4,2 milioni di dosi dal programma per i paesi poveri col piano Covax. Il nuovo capo dello stato e dell’esercito Min Aung Hlaing ha detto di aver dato il via libera all’uso dei vaccini russo e indiano.

MALESIA – Il premier Muhyiddin Yassin ha ricevuto nei giorni scorsi il primo vaccino di marca Pfizer contro il Covid in Malesia dando il via alla campagna di inoculazione cominciata con i politici. Kuala Lumpur ha firmato accordi con diversi fornitori di vaccini tra cui, oltre a Pfizer, AstraZeneca e la cinese Sinovac. Il governo vorrebbe vaccinare fino all’80% dei 32 milioni di abitanti entro il febbraio del prossimo anno e sta valutando anche il vaccino della russa Gamaleya, oltre a tentare di produrre localmente il Sinovac cinese.

Nella prima fase sarà data priorità a mezzo milione di operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea. Nella seconda fare toccherà a gruppi ad alto rischio come anziani e malati cronici prima di vaccinare tutti gli adulti sopra i 18 anni.

SINGAPORE – L’isola-Stato, uno dei pochi paesi asiatici che possono permettersi di non ottenere le facilitazioni del programma Oms Covax, ha già iniziato le vaccinazioni da due mesi. Ha approvato i prodotti Pfizer e Moderna, ma è anche l’unico paese “ricco” della regione ad aver richiesto il Sinovac cinese.

BRUNEI – Il piccolo stato del Brunei con 430mila abitanti, 185 casi e tre morti di Covid, ha ottenuto un numero imprecisato di dosi Sinovac dalla Cina come donazione, rafforzando i suoi legami con Pechino. Le prime scorte attese entro i prossimi tre mesi dovrebbero coprire il 50% della popolazione, ma la casa reale si aspetta di ottenere anche da altri paesi e compagnie altre forniture. Dopo essere rimasto senza contagi per 280 giorni, il paese ha registrato un nuovo caso il 17 febbraio, portando il totale a 185.

TIMOR LESTE – Con il 40% della popolazione di un milione e 200mila persone al di sotto della soglia nazionale di povertà, Timor-Leste è tra i più accreditati a ricevere gli aiuti Covax dell’Oms. Da solo e con sacrificio è riuscito a evitare una crisi sanitaria pubblica grazie a un rigido controllo dei confini e uno stato di emergenza che dura da un anno senza attività pubbliche e private, scuole comprese.