Sono circa 19,8 milioni le dosi booster somministrate in Italia. E’ quanto emerge dall’ultimo report di oggi Vaccini Anti Covid-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. In totale le dosi di vaccino somministrate sono state 111,4 milioni nel nostro Paese.

Il totale con almeno una dose è pari a 48.069.472, il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.392.089. Il totale con almeno una dose insieme ai guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.479.898.

Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 326.545 i bambini con almeno una dose pari all’8,93% della popolazione 5-11. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono 342 (0,01 % della popolazione 5-11). Il totale dei guariti è pari a 127.532 (3,49 % della popolazione 5-11 guarita da al massimo 6 mesi).