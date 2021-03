Una sperimentazione condotta dall’azienda ha avuto risultati sorpendenti. Anche se non sono stati resi noti i termini della ricerca, Pfizer Biontech ha annunciato che nessun caso di Covid è stato riscontrato nel gruppo di 2300 ragazzi tra i 12 e i 15 anni a cui è stata somministrata la dose. Non solo, i ragazzi non hanno pressocché avuto gi effetti collaterali della somministrazione che spesso lamentano adulti e anziani.

A breve, i risultati saranno sottoposti alla Food and Drug Administration che ne dovrebbe approvare l’utilizzo sui più giovani. Se confermati avvieranno una nuova fase della campagna vaccinale negli Usa, alla riapertura delle scuole dopo l’estate.