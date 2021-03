PAOLO ha 40 anni è un insegnante e vive a Roma ed è stato già vaccinato. Silvia ne ha 35 fa lo stesso lavoro a Brescia, ma della sua dose di vaccino ancora nessuno ne parla. Anna Maria ha 82 anni di Venezia aspetta ancora di essere vaccinata mentre la sua coetanea Elena che vive a Palermo è tranquilla con la sua doppia dose del siero Pfizer ricevuta. Mentre il premier Mario Draghi sta definendo la strategia insieme ai vertici della Protezione civile per centralizzare maggiormente il Piano a Roma, in Italia continua il far west regionale. Al momento sono 1 milione e 454 mila (2,44 della popolazione italiana) gli immunizzati in Italia, ossia le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi e 3 milioni e 133 mila (5,25% degli italiani) quelli in attesa del richiamo.

I problemi maggiori riguardano la vaccinazione di massa. Non solo. Su 4,4 milioni di popolazione over 80, solo 734 mila circa (16,5%) hanno ricevuto almeno una prima dose. Poi ci sono le categorie di popolazione che appartengono alla fascia 3 (personale scolastico; forze armate e di polizia; penitenziari: luoghi di comunità; altri servizi essenziali) che aspettano di ricevere AstraZeneca. In tutto 3 milioni e 894 mila circa di persone, tra cui 1 milione e 107 mila di docenti e non. Secondo i calcoli della Protezione civile bisogna somministrare 84.342.495 dosi per vaccinare il 70% della popolazione italiana (2 dosi per persona), in media 114.322 al giorno. A questo ritmo ci vorranno 1 anno e 10 mesi. L’obiettivo sarebbe raggiunto intorno al gennaio 2023.

Al momento comunque le dosi disponibili in Italia sono 6.542.260 di cui 4.537.260 di Pfizer-Biontech; 493 mila di Moderna e 1.512 mila di AstraZeneca. Attualmente la campagna vaccinale prosegue in modo non omogeneo. Questa la situazione regione per regione.

Piemonte

Qui il 16 marzo partirà la vaccinazione degli oltre 6mila disabili presenti nelle strutture residenziali e semi residenziali. Affiancherà la campagna di vaccinazione degli over 80 iniziata il 21 febbraio. Il Piemonte è stata tra le prime regioni a iniziare la vaccinazione del personale scolastico, universitario e della formazione professionale con 22.584 dosi. Ma nel personale non docente non rientrano: collaboratori scolastici, cuochi, dirigenti scolatici assistenti amministrativi e tecnici. Non solo. Nessun agente, carabiniere, vigile del fuoco è stato ancora vaccinato.

Liguria

Dal I marzo sono stati coinvolti sia i medici di famiglia per la prenotazione del vaccino, sia le farmacie che effettuano il servizio Cup. La regione ha stabilito un ordine di vaccinazione progressivo: ultraottentenni; persone vulnerabili con patologie pregresse indicate dal medico di famiglia indipendentemente dall’età; persone tra i 79 e i 75 anni e vulnerabili con meno di 70. Ma è indietro con la vaccinazione sia del personale scolastico ( appena 144 persone immunizzate) sia con le forze dell’ordine: 11 i vaccinati.

Trentino Alto Adige

Sia inTrentino che in Alto Adige il piano vaccinale prosegue per gli over 80 mentre i rappresentanti delle forze dell’ordine sono stati appena convocati. Ancora da organizzare in Trentino la vaccinazione del personale docente e degli studenti, anche universitari: appena 844. C’è poi lo strano caso di Bolzano: primo per vaccinazioni completate (4,17%) rispetto alle dosi ricevute, ma in vetta anche per i positivi al 6,1% secondo posto nazionale e con una percentuale di paziente Covid poco sotto il 50%. In tutta la regione si registra poi una progressiva diffusione della variante inglese.

Lombardia

Secondo i dati del 1 marzo sono state somministrate 672.825 dosi contro Covid-19 su 962.830 consegnate, il 69,9%. Ma la regione è indietro con le vaccinazioni: 12.800 al giorno contro le 16mila del Lazio. La fascia di popolazione maggiormente coperta fino adesso è quella degli operatori socio sanitari. Continua comunque la vaccinazione degli over 80 anche se non a pieno ritmo (225.752). Si parte dagli ultra novantenni fino ai nati nel 1941. Da lunedì 8 marzo invece inizierà la campagna vaccinale riservata al personale scolastico: 200mila persone delle scuole primarie e secondarie statali. Non le scuole comunali. La somministrazione del vaccino AstraZeneca è affidata alle singole Ast. La Regione ha comunque presentato un nuovo piano vaccinale alle luce dell’impennata dei contagi, rimodulato sulla base dell’emergenza delle varianti. Una sorta di rimodulazione geografica.

Friuli Venezia Giulia

Con la vaccinazione della quasi totalità del personale socio sanitario e dei residenti nelle strutture per anziani (46 mila persone su 48 mila previste) la prima fase della campagna vaccinale si può dire conclusa. Con l’8,9% la regione è la terza per vaccini somministrati. Iniziata la vaccinazione anche del personale scolastico e degli universitari.

Veneto

Il Veneto ha deciso una strategia tutta sua sul fronte over 80 portata avanti dal 15 febbraio. Ha infatti suscitato polemiche la scelta di partire dai più giovani (anno 1941). Per poi proseguire indietro nel tempo. Il che significa che al momento solo gli ottantenni stanno ricevendo la prima dose, tutti gli altri dovranno attendere. Cominciate le somministrazioni agli insegnanti, alle forze dell’ordine e ai lavoratori essenziali. Il Veneto ha voluto fare scorta di vaccini per garanrire i richiami nel caso non dovessere arrivare altre forniture, aveva fatto sapere il direttore regionale alla sanità Luciano Fior, che poi però ieri ha cambiato rotta: “Somministreremo tutti i vaccini che arrivano: abbiamo fatto scorta per altri 21 giorni”

Emilia Romagna

Dal I marzo sono partite le vaccinazioni per le persone disabili: la priorità è stata data alle persone nelle strutture residenziali, poi nei centri diurni. Saranno vaccinate le persone estremamente vulnerabili a partire dai 16 anni di età, compresi coloro con disabilità al 100% e non autosufficienti. Per gli over 80, le prenotazioni sono partite il 15 febbraio con i nati dal 1936. Dal I marzo la prima dose è stata per i nati dal 1937 al 1941. Non ancora partita la vaccinazione del personale universitario docente e non. Tra le forze armate appena 10 le vaccinazioni, almeno fino al 3 marzo.

Toscana

La regione è stata una delle prime – l’11 febbraio – a partire con la prenotazione del personale scolastico e universitario e sta andando avanti con le somministrazioni a docenti e non. Insieme alle forze armate e di polizia. Ma è indietro con gli over 80. Ai medici di base è stato affidato il compito di contattare gli assistiti ultraottantenni per concordare orario e data dell’appuntamento per la prima somministrazione. A metà marzo si partirà con i pazienti fragili non gravi negli hub regionali con il siero AstraZeneca.

Lazio

Roma Termini sarà la prima stazione in Italia a diventare un hub per le vaccinazioni anti Covid. La regione va avanti a un ritmo di 16 mila vaccinazioni al giorno, contro le 12.800 della Lombardia. Continua intanto la somministrazione dei vaccini Pfizer agli over 80 mentre da venerdì 5 marzo sarà il turno dei 79enni e dei 78enni. Da lunedì 8 potranno prenotare il vaccino sul sito della regione anche i 65enni e i 64enni (con l’AstraZeneca). Ma già dal 18 febbraio il personale dei servizi per l’infanzia e il personale scolastico – universitario, docente e non docente, di età compresa tra 18 anni (anno di nascita 2003) e i 65 anno di nascita 1956)- hanno potuto prenotare la vaccinazione. Nelle prossime settimane si continuerà con gli over 70 andando a ritroso con le fasce di età.

Umbria

Se in Italia il 60% dei casi Covid è dovuto alle varianti, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, soprattutto quella inglese (il 54%) in Umbria si vanno diffondendo anche la variante brasiliana e sudafricana. Non solo, l’epicentro umbro che si è allargato verso l’Abruzzo e Toscana. Intanto in Umbria dopo quella negli ospedali è partita la campagna vaccinale nelle scuole anche se a rilento (3.193) così come quelle per le forze dell’ordine e le forze armate, appena 581. Vaccinati gli over 80 (10.958).

Marche

Dopo il via alle prenotazioni il 12 febbraio attraverso il sito la campagna vaccinale degli over 80 sta andando avanti anche attraverso l’aiuto di 900 postini. I nati fino al 1941 possono chiedere ai dipendenti delle Poste di verificare la disponibilità di appuntamenti del centro vaccinale. In ritardo la campagna vaccinale per il personale scolastico: 1.128.

Molise

In Molise il 10 marzo è scoppiato il caso delle 3 mila dosi in frigo. La regione infatti avrebbe usato finora due terzi delle scorte consegnate e nel 95% dei casi dall’azienda Pfizer. 23.710 le dosi inoculate su 35.405 ricevute. A rilento la vaccinazione degli over 80: appena 4.247 (lasciata in molti casi in mano ai sindaci dei piccoli comuni) e del personale scolastico, solo 458. Terminata invece la fase che coinvolgeva il personale medico e sociosanitario: 11.238.

Abruzzo

L’Abruzzo è zona “arancione” per il governo, ma la regione ha istituito zone rosse nelle province di Chieti e Pescara nelle due aree metropolitane. Riaperta il 3 marzo la piattaforma per le prenotazioni agli over 80 che era stata chiusa il 28 febbraio (18mila vaccinati). L’Abruzzo ha deciso di mettere da parte il 30% delle dosi che arrivano per garantire a tutti il richiamo. Il governatore Marco Marsilio ha chiesto il 3 marzo al governo di approfittare della chiusura della scuole per vaccinare a tappeto il personale docente e non, compresi gli studenti diciottenni.

Campania

Dal 20 febbraio proseguono le vaccinazioni al personale docente e agli over 80 (77.850). A Napoli si procede così: mille dosi agli anziani al mattino con Pfizer e mille ai docenti il pomeriggio con AstraZeneca (50.794). Il governatore De luca sta pensando ad una card per i vaccinati. Ancora indietro le vaccinazioni per le forze armate.

Basilicata

Se è partita regolarmente la campagna vaccinale per gli over 80 (15.826) e il personale sanitario e sociosanitario (16.228) non così si può dire per le forze armate e il personale scolastico. Attualmente sono stati vaccinate 18 persone nella prima categoria e 20 nella seconda.

Puglia

288.714 le vaccinazioni in Puglia secondo il sito del Ministero della Salute che sta andando avanti sia con il personale scolastico (31.358) che con le forze armate e di polizia (4933). Per quanto riguarda il personale sanitario le dosi inoculate compresi i richiami sono oltre 164 mila, con un’alta percentuale di dipenendenti che ha aderito alla campagna, il 90%. Se non ci saranno sorprese, ha detto l’assessore regionale alla salute Pier Luigi Lopalco nei giorni scorsi, a partire dalla fine di marzo si inizieranno a vaccinare le persone con fragilità e gravi patologie: verranno utilizzati i sieri Moderna e Pfizer. Ma la Puglia sta osservando un aumento di contagi dovuti alla variante inglese soprattutto tra i bambini in età scolare. Gli ultracentenari vaccinati sono 227.

Calabria

La Calabria ha usato poco più della metà dei vaccini ricevuti il 53,4%. All’appello mancano ancora molti anziani e le Asl vanno avanti in ordine sparso. Gli over 80 sono ancora fermi 12.079 così come il personale scolastico vaccinato è fermo a 170.

Sicilia

Le prenotazioni per gli over 80 sono partite l’8 febbraio. Dal 15 febbraio inoltre iniziata la somministrazione con AstraZeneca per il personale della scuole e le università, le forze armate e di polizia, il personale dei servizi essenziali. In questa regione le forze armate e il personale scolastico hanno ricevuto le stesse dosi: 18.471 nelle scuole, 19.906 nelle caserme.

Sardegna

E’ l’unica area bianca d’Italia, ma sulla vaccinazione è il caos. Terminata la campagna di vaccinazione dei sanitari e del personale sanitario e socio sanitario fatica a decollare quella degli over 80. Molte polemiche ha suscitato l’idea di inviare un sms agli anziani. Meglio sta andando nei piccoli paesi dove i sindaci si sono fatti carico di avvertire gli anziani. Quasi un porta-a-porta. Per questo fino adesso gli anziani vaccinati sono appena 3.937. Non va meglio nelle scuole dove le vaccinazioni state appena 139 mentre si è preferito vaccinare le forze armate 2.436. Il governatore Christian Solinas ha annunciato che da lunedì 8 marzo chiunque arriverà in Sardegna in aeroporto o in porto verrà sottoposto a un tampone rapido.