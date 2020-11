“Luci e ombre” attorno al vaccino della Pfizer. Il professor Andrea Crisanti, in collegamento con Piazzapulita, ha un giudizio articolato sulle novità relative al vaccino anti-coronavirus che la Pzifer sta sviluppando. “Vista da lontano, la notizia del vaccino è bellissima. Dopo tanti disastri, il fatto che ci sia un vaccino che induce un’immunità protettiva è sicuramente positiva. Da vicino, ci sono luci e ombre. E’ un vaccino che protegge soprattutto la fascia 18-45 anni, protegge ma non sappiamo se le persone vaccinate diventino portatori sani. Lo studio include anche le persone anziane, ma solo una parte dello studio è stata ‘aperta’. C’è ancora bisogno di tempo perché anche l’altra parte dello studio venga resa pubblica. Non sappiamo se le persone si infettino in maniera più o meno transitoria”, afferma.

Fonte