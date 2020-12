Lo aveva scritto in un post sul suo profilo Facebook: “Perché dovrei fare un vaccino creato in 6 mesi, a fronte dei 5-8 anni che servono normalmente? Mi hanno preso in giro negli anni scorsi o adesso?”. L’operatore sanitario Pietro La Grassa, tecnico di farmacia del Pio Albergo Trivulzio (Pat) di Milano, è il sindacalista di Fp Cgil che denunciò in occasione della prima ondata di Covid-19 i morti fra gli anziani della Rsa criticando la gestione dell’emergenza. E al telefono conferma di non aver ancora deciso se farà l’inizione scudo oppure no. “Lo so che sono morti anziani, so che il Trivulzio è stato toccato dalla pandemia, e molto. Qui il vaccino lo faranno sicuramente in tanti, ma l’informazione che io cerco non è stata data. E’ facile dire che subito non fa niente. Ma io non so se mi fa male fra 6 mesi, non so la copertura quanto dura, non so cosa succede fra 10 anni”, dice all’Adnkronos Salute.

