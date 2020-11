“Chiariamo: Crisanti ha ragione a dire ‘non mi vaccino perché ho visto solo annunci sui giornali e non i dati’. Sono sicuro, però, che le agenzie del farmaco americana ed europea, Fda ed Ema, non si faranno scappare nulla con l’attenzione mondiale addosso che hanno in questo momento. Quindi, direi, aspettiamo di vedere cosa diranno sui vaccini contro il Covid le due agenzie e poi la discussione si chiuderà”. A dirlo Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità e membro del Comitato tecnico scientifico che in un’intervista su ‘Il Fatto quotidiano’ ritorna sulle polemiche che hanno coinvolto il virologo Andrea Crisanti.

