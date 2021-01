“Non ci siamo, siamo in difficoltà come chiunque”. Sono le parole del professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che a Mattino 5 si esprime così sulle prime fasi della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. “Tutto quello che è mobilitabile a sostegno della campagna vaccinale deve essere mobilitato. Non c’è luogo al mondo in cui si dica ‘vacciniamo tutti, non c’è problema’. In tutti i sistemi sanitari occidentali non è mai stata attuata una vaccinazione di massa e rappresenta una sfida importantissima che ha bisogno di numeri diversi e una certa serenità”, dice Galli allargando il discorso al di là dei confini italiani.

