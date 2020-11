Massimo Galli spezza una lancia a favore di Andrea Crisanti nella ‘bufera vaccino’. Crisanti, come è noto, ha dichiarato che non si sottoporrebbe al vaccino anticovid a gennaio in assenza di dati. “Andrea Crisanti è uno scienziato di valore perfettamente in grado di difendersi da sé. Ho l’impressione che si sia lasciato trascinare da un carattere fumantino. Tutte le persone serie sono seccate dal fatto che Pfizer sia avara di dati ma prodiga di dichiarazioni pubbliche”, dice Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a L’aria di domenica su La7.

Fonte