L’approvazione del vaccino Pfizer contro il Covid-19 “arriva dopo un processo di valutazione rigoroso, basato su una quantità considerevole di dati su sicurezza ed efficacia in base alla quale abbiamo concluso che il rapporto tra rischio e beneficio è altamente positivo”. Così il responsabile dei vaccini dell’Ema Marco Cavaleri in un ‘intervista a Repubblica dopo l’ok dell’Agenzia europea del farmaco, dove rispetto alla sfiducia della gente verso il rimedio chiarisce: “Nasce da disinformazione e da un clima irrazionale di paure infondate basate sul fatto che durante ampie campagne vaccinali si verificano inevitabilmente eventi avversi. Tuttavia bisogna considerare che nella maggior parte dei casi non sono dovuti al vaccino, anche se poi i vaccini vengono erroneamente sospettati di esserne la causa. Per evitarlo, verificheremo ogni evento avverso”.

