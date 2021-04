SEPPUR molto rare le reazioni anafilattiche dopo la vaccinazione per Covid-19 pongono un problema non indifferente per chi soffre di importanti allergie. Queste persone infatti sono le osservate speciali dei centri vaccinali. Ma se sino ad oggi l’attenzione era concentrata sulla storia di allergie severe “tout court”, un’analisi del Massachusetts General Hospital – basata sull’osservazione delle somministrazioni avvenute negli Stati Uniti – ha ristretto il campo di osservazione tracciando l’identikit delle persone da monitorare per il rischio anafilassi: secondo lo studio statunitense l’attenzione si dovrebbe concentrare prevalentemente sugli individui che hanno avuto una recente grave reazione allergica al polietilenglicole, uno dei componenti dei vaccini.