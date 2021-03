Israele ha riaperto. Lo ha fatto dopo un’intensa e veloce campagna di vaccinazione che ha portato il paese al centro dell’attenzione di tutto il mondo. A Israele guardano in molti, per capire cosa succederà una volta vaccinata una grossa fetta della popolazione. Alcuni primi dati sono incoraggianti, probabilmente non per merito della sola campagna vaccinale, ma anche del lockdown, ammettono dal paese stesso. Per questo l’andamento della campagna vaccinale e quello epidemiologico hanno portato anche a rivedere le misure restrittive. E di fatto oggi Israele ha praticamente riaperto tutto, lo ha fatto in modo graduale, ma lo ha fatto. Almeno per quel che riguarda l’economia, attraverso il Green Pass , un sistema cui si guarda con la stessa curiosità (e a volte timori) con cui si guarda e si aspettano gli effetti della campagna vaccinale.

Piccola premessa: il Green Pass è un permesso di ingresso (a eventi o locali) rilasciato a persone completamente vaccinate (ovvero che hanno ricevuto due dosi del vaccino, a distanza di una settimana) o a persone guarite da Covid-19. Di fatto funziona come una sorta di lasciapassare per piscine, palestre, hotel, cinema, stadi ed eventi culturali, e al momento andrebbe visto come un test. O meglio: come un programma temporaneo, in divenire, una soluzione per imparare, legato alle conoscenze che via via continueranno ad arrivare su Covid-19, varianti comprese, e strettamente connesso alla campagna di vaccinazione. Apre le porte, ma non risolve tutti gli attuali problemi, come quello legato al problema delle scuole, parzialmente aperte nel paese, racconta a Salute Tomer Lotan, a capo del Centro Nazionale di Risposta al Coronavirus. Dura sei mesi per chi è stato vaccinato, fino alla fine del prossimo giugno per chi è guarito. Un tempo arbitrario che cerca di dare da una parte un limite temporale certo, seppur breve, alle persone per le attività che possono svolgere, spiega Lotan, e che dall’altra fissa una finestra contenuta per acquisire nuove informazioni su virus e vaccini, che possano far rivedere i piani, alla luce delle nuove evidenze scientifiche. “Sappiamo che la malattia ci può riservare diverse sorprese”, commenta l’esperto, a voler intendere che le cose potrebbero cambiare e i piani potrebbero essere rivisti al variare dello scenario.

Questa strategia abbraccia tutto il mondo che ruota intorno alla malattia e le misure di contrasto alla pandemia, confida Lotan, ricordando come il Green Pass è un sistema pensato per l’economia, ma strettamente legato alla pianificazione sanitaria: “E’ parte di un programma globale costruito dal governo in cui è stato introdotto solo dopo aver vaccinato tre milioni di persone nel paese. Abbiamo messo in piedi delle misure sanitarie prima di iniziare il programma del Green Pass, che è stato avviato per gradi, e ora siamo arrivati all’ultima parte”. Quella che prevede le aperture di hotel e ristoranti: “Le prime aperture avviate più di due settimane fa con i primi Green Pass hanno riguardato eventi sportivi e culturali e centri fitness, e sappiamo che almeno in questi casi le cose sono andate abbastanza bene e sono state per così dire facili: le persone comprano per esempio biglietti per questo genere di occasioni, non improvvisano – riprendere Lotan – non abbiamo ancora dati per quel che riguarda invece le ultime aperture avviate la scorsa domenica e con l’uso diffuso del Green Pass, come i ristoranti appunto: sappiamo che alcune strutture si sono bene organizzate e altre meno, con qualche difficoltà, per esempio con i sistemi di controllo”.

Un sistema di controllo, digitale o cartaceo

Già perché il Green Pass funziona così. È un sistema di controllo, da esibire all’ingresso di un locale, oggi usato, cita Lotan, da circa un milione mezzo di persone: “I numeri di chi usa il Green Pass crescono ogni giorno: abbiamo avviato un’estesa attivazione del GP questi giorni e sicuramente alla fine della settimana avremo molti più israeliani che ne faranno uso”. Di fatto si tratta di un sistema digitale – ma non solo: sono previsti anche delle versioni stampabili, per chi non ha un telefono o per la popolazione anziana – associato a un QR code, che viene scansionato all’ingresso di un locale o un evento. Senza che chi scansioni conosca lo stato della persona che mostra il pass, se vaccinata o guarita, dice Lotan, che assicura sulla sicurezza della app – per esempio da attacchi informatici. Eppure più voci critiche si sono sollevate sui rischi collegati all’utilizzo di un simile sistema (e non solo quello israeliano, oggi che diversi paesi pensano di replicarlo). I rischi paventati all’orizzonte sono quello di un sistema iniquo, che crea disuguaglianze tra popolazione di vaccinati e non, e non privo di possibili ripercussioni sulla privacy, spiegano alcuni esperti sulle pagine del Mit Tecnhology Review, arrivando perfino a suggerire di preferire la versione cartacea a quella della app. D’altronde basta un giro su Twitter per avere l’idea di come da molti Green Pass e simili stiano creando anche timori e malcontento. Non da ultimo anche sanitari: c’è anche chi teme che il rilascio dei Green Pass stessi siano stati troppo frettolosi, riferisce il Times of Israel.

A ben vedere qualcuno è già stato lasciato fuori: bambini e ragazzi sotto i 16 anni, quelli non eleggibili per la vaccinazione (possono riceverlo solo quelli che sono guariti da Covid-19). E non nasconde neanche Lotan che quella dei ragazzi, cui sono vietati a oggi eventi culturali, sportivi o ristoranti sia una delle sfide più grandi aperta dal Green Pass. “Ma stiamo lavorando per fornire nelle prossime settimane dei test rapidi presso locali e strutture – spiega Lotan – così per esempio che quando una famiglia si vuole recare a un museo, i genitori possono mostrare il loro Green Pass mentre i bambini verranno sottoposti a un test rapido all’ingresso”. Permesso se negativo, ovviamente. In maniera simile a quanto succede ora per l’ingresso in hotel, dove sono utilizzati però i risultati di un tampone classico (basato sulla PCR). “L’idea è quella di rendere diffuso l’utilizzo dei test rapidi, lasciando l’uso dei tamponi con PCR a livello clinico e per la ricerca epidemiologica”.