“Se il 29 dicembre arriva l’approvazione al vaccino, il 30 bisogna iniziare a vaccinare e non ci si dovrebbe fermare nemmeno la notte a Capodanno”. Il professor Roberto Burioni, dal salotto di Che tempo che fa, si esprime così sull’iter del vaccino contro il coronavirus. Il 29 dicembre, se non prima, l’Ema si esprimerà sull’approvazione del vaccino realizzato da Pfizer/Biontech. Per il virologo, è importante accendere immediatamente la macchina delle vaccinazioni. “Se dovessimo perdere un mese o un mese e mezzo, non ci sarebbero solo migliaia di morti ma anche un ritorno ritardato alla vita normale. L’efficacia dei vaccini è spaventosa secondo studi giganteschi, se queste promesse vengono mantenute sul campo, possiamo davvero chiudere questo periodo”, dice Burioni.

