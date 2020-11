Il vaccino covid, i topi di laboratorio e i clinici. Sono gli elementi al centro del posto con cui Roberto Burioni commenta le notizie relative al vaccino anti-covid sviluppato da Moderna. “Visto che alcuni clinici sottolineano l’importanza di chi ‘sta al letto del malato’ e ‘vede i pazienti tutti i giorni’ rispetto ai ‘topi di laboratorio’ che stando chiusi nelle stanze con i loro microscopi tutto il giorno non hanno un’idea di cosa sia questo virus, vorrei fare notare a tutti che questi vaccini che molto probabilmente ci salveranno la vita tirandoci fuori dalla più brutta esperienza degli ultimi 70 anni non li hanno messi a punto i clinici ‘al letto del malato’, ma proprio quei disprezzati ‘topi di laboratorio”, scrive il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in un post sul suo sito di divulgazione e informazione scientifica ‘MedicalFacts’, ai risultati del vaccino Moderna contro Covid-19.

